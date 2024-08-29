Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kayınpederi Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı vefat etti.
Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) de kurucu rektörü olan Yiğitbaşı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yiğitbaşı'nın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Bolvadin ilçesindeki Merkez Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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