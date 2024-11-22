Ağaç Devrildi, İşçi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Bahadırlar Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Yusuf Tanrıöver (62), kestiği ağacın altında kalarak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri gönderildi.
Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tanrıöver, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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