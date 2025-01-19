Ağaç Kesiminde Facia: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

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BARTIN'ın Ulus ilçesinde, ormanda ağaç kesim işçisi olarak çalışan Aykut Aydoğan (27), üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesi Yenihan köyünün Kırıkdağ mevkisinde meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü'nün damgaladığı ağaçların kesim işlemi sırasında Aykut Aydoğan'ın üzerine kestiği ağaç devrildi. Aydoğan ağır yaralanırken, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağacın altından güçlükle çıkartılan Aydoğan, Ulus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aykut Aydoğan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.