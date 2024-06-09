Ağaçtan düşen eşini hastanede kaybeden kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eşinin ağaçtan düşerek yaralandığı haberini alınca fenalaşan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Dokurcun Mahallesi'nde fındık bahçesinde kiraz toplayan Ruhi D. (31), dengesini kaybederek ağaçtan düştü.
Yaralanan Ruhi D, kendi imkanlarıyla Akyazı Devlet Hastanesi'ne giderken, olayı haber alan eşi Şirin D. (27) fenalaştı.
Sağlık görevlilerince aynı hastaneye kaldırılan Şirin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastane morgundan alınan Şirin D'nin cenazesi, Çaylar Yeni Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
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