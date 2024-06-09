Ağaçtan düşen eşini hastanede kaybeden kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ağaçtan düşen eşini hastanede kaybeden kadın hayatını kaybetti

Ağaçtan düşen eşini hastanede kaybeden kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde fındık bahçesinde kiraz toplarken ağaçtan düşen Ruhi D'nin eşi Şirin D. fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Şirin D. kurtarılamadı. Cenazesi camide kılınan namazın ardından toprağa verildi.

09.06.2024 18:47
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eşinin ağaçtan düşerek yaralandığı haberini alınca fenalaşan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dokurcun Mahallesi'nde fındık bahçesinde kiraz toplayan Ruhi D. (31), dengesini kaybederek ağaçtan düştü.

Yaralanan Ruhi D, kendi imkanlarıyla Akyazı Devlet Hastanesi'ne giderken, olayı haber alan eşi Şirin D. (27) fenalaştı.

Sağlık görevlilerince aynı hastaneye kaldırılan Şirin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane morgundan alınan Şirin D'nin cenazesi, Çaylar Yeni Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağaçtan düşen eşini hastanede kaybeden kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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