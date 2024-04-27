Ağasar Deresi: Türkülerin İlham Kaynağı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağasar Deresi: Türkülerin İlham Kaynağı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde adına türküler yakılan Ağasar Deresi, değirmeni, tarihi taş kemer köprüsü ve yürüyüş parkuru ile macera tutkunlarının ilgi odağı haline geldi. Ormanın içinden akan dere ve yemyeşil doğa, ziyaretçilerin hayranlığını kazanıyor. Ağasar Deresi'ni türkülerden duyanlar, bu güzellikleri görmek için ziyaret ediyor ve burada piknik yapma imkanı buluyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, Ağasar Deresi'nin doğal güzelliklerini ve tarihi köprüsünü keşfetmekten büyük keyif alıyor.

27.04.2024 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adına türküler yakılan Ağasar Deresi keşfedilmeyi bekliyor

Değirmeni, tarihi taş kemer köprüsü ve yürüyüş parkuru ile Ağasar Deresi bahar aylarında macera tutkunlarının ilgi odağı oldu

TRABZON - Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde adına türküler yakılan Ağasar Deresi özellikle bahar aylarında macera tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Orta Asya'dan Anadolu'ya göçen Çepni Türkleri'nin yoğun olarak yaşadığı Ağasar yöresine ismini veren Ağasar Deresi taş değirmenleri, tarihi taş kemer köprüsü ve yürüyüş parkuru ile keşfedilmeyi bekliyor. Ormanın içinden çıkıp gelen şırıl şırıl akan dereye ve yemyeşil doğaya hayran kaldığını belirten Melda Nisan Şahin, Ağasar Deresi'ni türkülerden duyduklarını ve ilk kez dereyi görmeye geldiklerini söyledi. Şahin "Buraya ilk defa geldim. Türkülere konu olan bu dereyi görmek istedik. Bu yüzden burayı ziyaret ettik. Çok beğendim, mutlaka tekrar geleceğim. Buradan bir patika yol vesilesi ile yukardaki su kemerine ulaşabildim, çok güzel bir manzarası var. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Buraya ulaşım çok kolay bu sebeple hafta sonu ailecek de gelinebilecek bir yer. Burada piknik de yapılabilir" dedi.

Giresun'dan yöreye gezmeye geldiğini ifade eden Nevzat Yılmaz ise "Giresun'un Görele ilçesinden geliyoruz. Buraya Acısu'da piknik yaptıktan sonra geldik. Acısu'nun da suyu meşhurdur. Ağasar Deresi ile ilgili buranın sanatçılarının türküleri vardır. 'Ağasar dereleri karışır dereme, yarim senin yüzünden kaldım ben vereme' gibi türküleri de var. Ben herkese burayı tavsiye ediyorum. Buradaki her şey doğal. Karadeniz'in her şeyi güzeldir. Dört mevsimi biz burada yaşıyoruz" derken, Sibel Yılmaz ise "Buraya ilk defa gezmeye geldik. Görele'den buraya hem Şalpazarı'nı hem de burayı gezmeye geldik. Biraz yukarda taş köprü var bir tane, onu da görmeye çıkacağız birazdan. Bütün Karadeniz'de güzel yerler olduğu gibi burası da çok güzel herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Şalpazarı, Trabzon, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağasar Deresi: Türkülerin İlham Kaynağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:35 Gözyaşlarıyla sahayı terk etti Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi
19:27 Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti
17:58 Canlı anlatım Derbide ikinci gol geldi Canlı anlatım! Derbide ikinci gol geldi
17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim 3. tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim 3. tura kaldı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
19:21 Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu
18:57 Çin’de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Çin'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
18:29 İsmail Kartal’dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?
17:36 Kadıköy’de deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu Kadıköy'de deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 20:44:39. #1.12#
SON DAKİKA: Ağasar Deresi: Türkülerin İlham Kaynağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement