Ağasar Deresi: Türkülerin İlham Kaynağı

Adına türküler yakılan Ağasar Deresi keşfedilmeyi bekliyor

Değirmeni, tarihi taş kemer köprüsü ve yürüyüş parkuru ile Ağasar Deresi bahar aylarında macera tutkunlarının ilgi odağı oldu

TRABZON - Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde adına türküler yakılan Ağasar Deresi özellikle bahar aylarında macera tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Orta Asya'dan Anadolu'ya göçen Çepni Türkleri'nin yoğun olarak yaşadığı Ağasar yöresine ismini veren Ağasar Deresi taş değirmenleri, tarihi taş kemer köprüsü ve yürüyüş parkuru ile keşfedilmeyi bekliyor. Ormanın içinden çıkıp gelen şırıl şırıl akan dereye ve yemyeşil doğaya hayran kaldığını belirten Melda Nisan Şahin, Ağasar Deresi'ni türkülerden duyduklarını ve ilk kez dereyi görmeye geldiklerini söyledi. Şahin "Buraya ilk defa geldim. Türkülere konu olan bu dereyi görmek istedik. Bu yüzden burayı ziyaret ettik. Çok beğendim, mutlaka tekrar geleceğim. Buradan bir patika yol vesilesi ile yukardaki su kemerine ulaşabildim, çok güzel bir manzarası var. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Buraya ulaşım çok kolay bu sebeple hafta sonu ailecek de gelinebilecek bir yer. Burada piknik de yapılabilir" dedi.

Giresun'dan yöreye gezmeye geldiğini ifade eden Nevzat Yılmaz ise "Giresun'un Görele ilçesinden geliyoruz. Buraya Acısu'da piknik yaptıktan sonra geldik. Acısu'nun da suyu meşhurdur. Ağasar Deresi ile ilgili buranın sanatçılarının türküleri vardır. 'Ağasar dereleri karışır dereme, yarim senin yüzünden kaldım ben vereme' gibi türküleri de var. Ben herkese burayı tavsiye ediyorum. Buradaki her şey doğal. Karadeniz'in her şeyi güzeldir. Dört mevsimi biz burada yaşıyoruz" derken, Sibel Yılmaz ise "Buraya ilk defa gezmeye geldik. Görele'den buraya hem Şalpazarı'nı hem de burayı gezmeye geldik. Biraz yukarda taş köprü var bir tane, onu da görmeye çıkacağız birazdan. Bütün Karadeniz'de güzel yerler olduğu gibi burası da çok güzel herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.