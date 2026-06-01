AGC Heyeti Nürnberg'de Temaslar Başlattı

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyelerinin yer aldığı heyet, Nürnberg Basın Kulübü (Presseclub Nürnberg) Başkanı Siegfried Zelnhefer'in ev sahipliğinde, Almanya'nın Nürnberg kentinde temaslara başladı.

AGC ve Nürnberg Basın Kulübü kardeşliğinin 22. yılı dolayısıyla kente giden AGC Başkanı İdris Taş ve beraberindeki Cemiyet üyesi gazeteciler, Nürnberg Havaalanı'nda Zelnhefer ve yönetimi tarafından karşılandı.

Zelnhefer, Antalya'dan gelen heyeti görmekten mutluluk duyduğunu, şehirde güzel etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

AGC Başkanı Taş da büyük bir heyecanla Nürnberg'e geldiklerini, dostluğun 22 yıldır sürdüğünü belirterek, kendilerini karşılayan kulüp başkanı ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ardından şehir merkezinde düzenlenen programda, AGC ve Nürnberg Basın Kulübü'nün yaptığı faaliyetler değerlendirildi, bu tür organizasyonların önemi vurgulandı.

Heyet daha sonra restorasyonu tamamlanarak yaklaşık iki hafta önce açılışı yapılan Nazi Partisi Mitingleri Belgeleme Merkezi'ni gezdi.

Zelnhefer, merkezin yılda 300 bin ziyaretçi ağırladığını, Almanya'nın yanı sıra Avrupa, ABD ve birçok ülkeden ziyaretçi geldiğini söyledi.