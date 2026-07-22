Ağdemir, Baro Başkanlığına Yeniden Aday - Son Dakika
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Ağdemir, Baro Başkanlığına Yeniden Aday

Ağdemir, Baro Başkanlığına Yeniden Aday
22.07.2026 13:26
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Gökhan Ağdemir, Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu duyurdu.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir, baro başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

Ağdemir, Ankara Hakimevi Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, iki yıllık görev döneminin sonuna geldiğini belirtti.

Ankara 2 No'lu Barosunun örnek bir baro haline geldiğini söyleyen Ağdemir, görev süresince baro ile avukatlar arasındaki mesafeyi kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ağdemir, ulaşılabilirliğin yönetim anlayışlarının temel unsurlarından biri olduğunu, bu sebeple Ankara 2 No'lu Barosunda tüm avukatlara açık bir yönetim modeli benimsediklerini dile getirdi.

"Mobil Baro" uygulamasını hayata geçirdiklerini ve baro yardımlaşma sistemini etkin hale getirdiklerini anlatan Ağdemir, yeni merkez hizmet binasını baroya kazandırdıklarını ve genç avukatlar için dönüşümlü ofis uygulamasını başlattıklarını aktardı.

Göreve geldiklerinde 5 yılın altında kıdeme sahip avukatların baroya kayıt ücretlerini kaldırdıklarını belirten Ağdemir, daha önce 15 bin ve 18 bin lira arasında değişen kayıt maliyetinin baro tarafından karşılandığını kaydetti.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına ilk aday olduğu günden bu yana yönetim kurulu olarak verdikleri vaatlerin tamamını yerine getirdiklerini vurgulayan Ağdemir, "Sözünü tutan yoluna devam eder." anlayışıyla ekim ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Yeni dönemde emeklilik ve sağlık güvencesine yönelik sigorta fonu oluşturmayı hedeflediklerini, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı nezdinde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ağdemir, yeni dönemde kamu avukatlarının özlük haklarının güçlendirilmesi, CMK ve adli yardım ücretlerinin artırılması ile genç avukatların desteklenmesi başta olmak üzere mesleki hak ve itibarın korunmasına yönelik çalışmalar yürüteceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağdemir, Baro Başkanlığına Yeniden Aday - Son Dakika

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