Ağıdere Mahallesi'ne Sıcak Asfalt

Ordu Büyükşehir Belediyesince Ünye ilçesine bağlı Ağıdere Mahallesi'nde 1,6 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, mahalle ve grup yollarında asfalt çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Ünye'nin uzak mahallerinden olan Ağıdere Mahallesinde çalışma yapan ekipler, vatandaşın sıcak havada tozdan, yağmurlu havada ise çamurdan mağduriyet yaşadığı 1,6 kilometrelik güzergahı asfalt konforu ile buluşturdu. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, güzergahı vatandaşların hizmetine sundu." ifadelerine yer verildi.