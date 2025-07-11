Ağın Belediyesi ile Hizmet-İş Sözleşme İmzaladı

Elazığ'ın Ağın Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Ağın Belediye Başkanının makamında düzenlenen törende Belediye Başkanı Şeref Çakar ile Hizmet-İş Sendikası Şube Başkan yardımcıları Ahmet Doğan ve Reyhan Tan hazırlanan sözleşmeyi imzaladı.
Çakar, sözleşmenin yenilendiğini belirterek, "Zam oranı yüzde 25 oldu. Hayırlı olsun." dedi.
Hizmet-İş Sendikası Başkan Yardımcısı Doğan da Belediye Başkanı Çakar'a çalışanlar için gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.
Doğan, "Her daim üyelerimizin yanındayız. Tüm üyelerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olsun." diye konuştu.
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