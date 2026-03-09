Ağın'da Kadınlara Özel İftar - Son Dakika
Ağın'da Kadınlara Özel İftar

Ağın\'da Kadınlara Özel İftar
09.03.2026 11:37
Ağın Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar için iftar programı düzenledi.

Ağın Belediyesi tarafından kadınlara yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenledi.

Belediye Evi'nde düzenlenen programa, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç ile kadınlar katıldı.

Çakar, yaptığı konuşmada, iftar programına katılan herkese teşekkür etti.

Çakar, "Hayallerinden vazgeçmeyen, dik duran ve her alanda iz bırakan tüm kadınlara selam olsun. Sadece bir gün değil, her gün değerinizin bilindiği bir dünya dileğiyle gününüzü kutluyor, dualarımızın kabul olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ağın'da Kadınlara Özel İftar

Ağın'da Kadınlara Özel İftar
