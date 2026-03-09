Ağın\'da Kadınlara Özel İftar

Ağın Belediyesi tarafından kadınlara yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenledi.

Belediye Evi'nde düzenlenen programa, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç ile kadınlar katıldı.

Çakar, yaptığı konuşmada, iftar programına katılan herkese teşekkür etti.

Çakar, "Hayallerinden vazgeçmeyen, dik duran ve her alanda iz bırakan tüm kadınlara selam olsun. Sadece bir gün değil, her gün değerinizin bilindiği bir dünya dileğiyle gününüzü kutluyor, dualarımızın kabul olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.