Ağında Alzheimer Hastası Kayıp

Elazığ'ın Ağın ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı.

Yedibağ köyünde yaşayan Alzheimer hastası Ömer Köksal'dan 25 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve Ağın Belediyesi ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, AA muhabirine, Köksal'ın bir an önce bulunması için ekiplerin özveriyle çalıştığını belirterek, "AFAD, belediyemiz ve jandarmadan oluşan ekipler, şu ana kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlamadı. Ömer amcamızın bulunması için ekipler geniş bir alanda arama çalışması yürütüyor." ifadelerini kullandı.