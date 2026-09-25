Ağıralioğlu, 455 bin vatandaşın yaklaşık 20 milyar dolarlık kaybını sorguladı - Son Dakika
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Ağıralioğlu, 455 bin vatandaşın yaklaşık 20 milyar dolarlık kaybını sorguladı

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Ağıralioğlu, 455 bin vatandaşın yaklaşık 20 milyar dolarlık kaybını sorguladı
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 20 milyar dolara yaklaşan uçak anlaşması karşısında 455 binden fazla vatandaşın yaklaşık 20 milyar dolarlık tasarrufunun kaybedildiğini söyledi. Ağıralioğlu, SPK, Borsa İstanbul, Takasbank ve MKK'ya ne yaptığını sordu.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sermaye piyasasındaki gelişmelere ilişkin "Bir tarafta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın huzurunda imzalanan, 20 milyar dolara yaklaşan uçak anlaşması var. Diğer tarafta 455 binden fazla vatandaşımızın yaklaşık 20 milyar dolarlık tasarrufunun kaybedildiği ağır tablo var. 20 milyar dolara yaklaşan uçak anlaşmasını yapabilen bir devlet, vatandaşının yaklaşık 20 milyar dolarlık tasarrufuna sahip çıkamaz mı" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ağıralioğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir tarafta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın huzurunda imzalanan, 20 milyar dolara yaklaşan uçak anlaşması var. 100'ü kesin, 50'si opsiyon olmak üzere 150 uçak… Diğer tarafta ne var? 455 binden fazla vatandaşımızın yaklaşık 20 milyar dolarlık tasarrufunun kaybedildiği yönündeki ağır tablo var. Şimdi ben devletimize şunu soruyorum: 20 milyar dolara yaklaşan uçak anlaşmasını yapabilen bir devlet, vatandaşının yaklaşık 20 milyar dolarlık tasarrufuna sahip çıkamaz mı? Bu insanlar bu parayı kolay kazanmadılar. Evinden artırdı. Maaşından artırdı. Çocuğunun geleceği için biriktirdi. Emekliliği için kenara koydu. Sonra devletinin denetlediği piyasalara güvenip parasını yatırdı. Peki sonra ne oldu?

SPK ne yaptı? Borsa İstanbul ne yaptı? Takasbank ve MKK ne yaptı? Kamu yöneticileri neyi gördü, ne zaman gördü ve neden daha erken müdahale etmedi? Biz devletimiz uçak almasın demiyoruz. Uçak alsın. Filosunu büyütsün. Dünyayla rekabet etsin. Ama devletin büyüklüğü sadece yaptığı anlaşmaların büyüklüğüyle ölçülmez. Devletin büyüklüğü, vatandaşının alın teriyle biriktirdiği paraya sahip çıkabilme kudretiyle de ölçülür. Bir tarafta 20 milyar dolara yaklaşan uçak anlaşması varsa, diğer tarafta yaklaşık 20 milyar dolarlık vatandaş tasarrufunun nasıl bu noktaya geldiğinin hesabı da sorulmalıdır. Kim neyi gördü? Kim neyi denetledi? Kim neden zamanında müdahale etmedi? 455 binden fazla vatandaşımızın parasının hesabı verilmeden bu dosya kapatılmamalıdır."

Kaynak: ANKA
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