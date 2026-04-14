Ağıralioğlu Almanya'da Temaslarda Bulunacak

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 15-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Almanya'da bir dizi ziyaret ve temas gerçekleştirecek.

Program kapsamında Ağıralioğlu'nun Düsseldorf, Dortmund, Duisburg ve Köln kentlerinde iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, federasyonlar, dernekler ve medya kuruluşlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor. Ziyaretlerde ayrıca gurbetçilerle buluşmalar da gerçekleştirilecek.

Görüşmelerde ekonomik iş birlikleri ile Türkiye-Avrupa ve Türkiye-Almanya ilişkilerinin ele alınacağı, karşılıklı değerlendirmelerde bulunulacağı bildirildi.

Ağıralioğlu'nun programı kapsamında 18 Nisan Cumartesi günü saat 09.30-11.30 arasında Düsseldorf Congress Center'da düzenlenecek ATIAD Ekonomi Zirvesi'ne katılacağı da açıklandı.

Anahtar Parti'nin, yurt dışındaki vatandaşlarla bağları güçlendirmeye ve Türkiye'nin ekonomik ile sosyal vizyonunu uluslararası platformlarda anlatmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.