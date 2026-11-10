Ağıralioğlu, Atatürk'ü anma mesajında Cumhuriyet'i ileriye taşımayı vurguladı - Son Dakika
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Ağıralioğlu, Atatürk'ü anma mesajında Cumhuriyet'i ileriye taşımayı vurguladı

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Ağıralioğlu, Atatürk\'ü anma mesajında Cumhuriyet\'i ileriye taşımayı vurguladı
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Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Atatürk'ün vefatının 88. yılında Cumhuriyet'i kuruluş hedefleri doğrultusunda ileriye taşımayı vurguladı. Ağıralioğlu, gençlere güçlü bir Türkiye bırakılması gerektiğini belirtip Atatürk'ü rahmet ve minnetle andı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bize düşen bu büyük mirası anlamak, Cumhuriyet'i kuruluşundaki hedefler doğrultusunda daha ileriye taşımak ve gençlerimize güçlü bir Türkiye bırakmaktır" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı nedeniyle mesaj yayımladı. Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en zor şartlarda dahi ortaya koyduğu plan ve öngörüyle bir milletin kendi kaderine sahip çıkabileceğini gösterdi. Bağımsızlık mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırdı, milletimize kararlılık ve gelecek ideali kazandırdı. Bize düşen bu büyük mirası anlamak, Cumhuriyet'i kuruluşundaki hedefler doğrultusunda daha ileriye taşımak ve gençlerimize güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA
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