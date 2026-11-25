(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Ekonomiyi düzelteceğiz diye başladığınız programın bütün yükünü emeklimizin, asgari ücretlimizin, esnafımızın, çiftçimizin ve sanayicimizin sırtına yüklediniz. Enflasyonla mücadele edecektiniz, milletin geçim mücadelesini ağırlaştırdınız. Biz enflasyonla mücadeleye karşı değiliz. Milletimizi fakirleştirerek enflasyonla mücadele edilmesine karşıyız" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Enflasyonu düşüreceğiz dediniz, milletimizi düşürdünüz. Ekonomiyi düzelteceğiz diye başladığınız programın bütün yükünü emeklimizin, asgari ücretlimizin, esnafımızın, çiftçimizin ve sanayicimizin sırtına yüklediniz. Emekli geçinemiyor, çalışan ay sonunu getiremiyor, esnaf borcunu ödeyemiyor, çiftçi ürettiğinden kazanamıyor, sanayici yüksek faiz karşısında ayakta kalmaya çalışıyor. Enflasyonla mücadele edecektiniz, milletin geçim mücadelesini ağırlaştırdınız.

"ŞİMŞEK GELDİĞİNDE MİLLETİMİZ UMUT ETTİ"

Sayın Mehmet Şimşek geldiğinde milletimiz umut etti. Üretim artacak, yatırım canlanacak, istihdam güçlenecek, ekonomide güven yeniden tesis edilecek diye bekledi. Ama gördük ki uyguladığınız programda en kolay yol, yükü yine milletin omuzlarına bırakmak olmuş. Kamu harcamalarında israfı önleyemediniz. Üretimin maliyetlerini düşüremediniz. Milletin alım gücünü koruyamadınız. Şimdi çıkıp ekonomik göstergelerden, hedeflerden, programın başarısından söz ediyorsunuz. Bir ekonomi programının başarısı yalnızca açıklanan rakamlarla değil, milletin sofrasındaki bereketle, çalışanının alım gücüyle, üreticisinin kazancıyla ölçülür.

Biz enflasyonla mücadeleye karşı değiliz. Milletimizi fakirleştirerek enflasyonla mücadele edilmesine karşıyız. Türkiye'nin ihtiyacı üretimi, yatırımı ve istihdamı güçlendiren; kamu kaynaklarını israftan koruyan, ekonomik istikrarı milletin refahıyla birlikte sağlayan bir yönetim anlayışıdır. Enflasyonu düşürmenin yolu milleti düşürmekten değil, ekonomiyi doğru yönetmekten geçer."