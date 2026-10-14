Ağıralioğlu, Halk TV\'ye kayyım atanmasını \'sistematik sansür\' diye niteledi ve kınadı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Millete yoksulluğun, yolsuzluğun ve yasakların olmadığı bir Türkiye vadettiniz. 25 yıllık iktidarınızın sonunda geldiğiniz yer, yolsuzluk iddialarının konuşulmasını yasaklamak olmamalıydı. Basın kuruluşlarına yönelik sistematik sansür uygulamalarını kabul edilemez buluyor, en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Millete yoksulluğun, yolsuzluğun ve yasakların olmadığı bir Türkiye vadettiniz. 25 yıllık iktidarınızın sonunda geldiğiniz yer, yolsuzluk iddialarının konuşulmasını yasaklamak olmamalıydı! Basın kuruluşlarına yönelik sistematik sansür uygulamalarını kabul edilemez buluyor, en güçlü şekilde kınıyoruz!"