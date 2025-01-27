Ağıralioğlu: Kamu Yönetimi Reformu Şart

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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın ve ardından başlayan tartışmaların kamu yönetimi reformuna ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 78 kişinin yaşamını kaybettiği Kartalkaya'daki yangını anımsattı.

Yangın ve ardından başlayan tartışmaların kamu yönetimi reformuna ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Ağıralioğlu, "Kamu yönetimi reformuna ihtiyacımız var diye zaman zaman söylüyorduk. Bu kadar büyük bir acıdan sonra katiyetle bir kere daha ortaya çıkmış oldu." diye konuştu.

Ağıralioğlu, kamu vicdanında kapanmayan davaların hukuki olarak kapanmasının bir anlamı olmayacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu vicdanında 'bu işin hakkı budur' duygusu oluşmuyorsa sizin 'hakkı budur' diye aldığınız kararların millet vicdanında bir karşılığı yoktur. Dikkat edilmesi lazım. Adalet mekanizması doğru çalışmazsa adaletin olmadığı memleketlerde sefalet doğuyor. Adaletin olmadığı ülkelerde zulüm doğuyor. Adaletin tecelli etmediği memleketlerde, 'bu mekanizma çalışmadı' diye toplumsal beraberliğimizi pusulamak isteyenlere imkan doğuyor, fırsat doğuyor. Türkiye'nin en çok korumak zorunda olduğu şey adalettir."

Ağıralioğlu, vatandaşın tedbir eksikliğinin devlet nezdinde bir mazeret olmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümet vatandaşına rağmen vatandaşını korumak zorunda olan yönetim merkezidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı cenazelerde milletimizin hüznünü paylaşmasını beğendik. Çok kıymetli bir şeydir devlet yöneticilerimizin bizimle beraber hüznümüzü paylaşması. Ama hükümetin merhamet göstermesi cenazelere katılıp sadece ağlamak değildir. Ağlamanıza sebep olanları ağlatmaktır."