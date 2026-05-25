Ağıralioğlu: Hukuksuzluk herkese gelebilir

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Niğde'deki halk buluşması öncesi gazetecilerle bir araya geldi. CHP'de yaşanan mutlak butlan sürecini değerlendiren Ağıralioğlu, 'Mesele burada asla CHP meselesi değildir. Bu hukuksuzluk yarın bir başkasının başına da gelse, biz yine aynı şeyi söyleriz' dedi.

Ağıralioğlu, 'Eğer bu tehlikeli yol bir kez açılırsa; yarın AK Parti'nin yahut başka bir partinin bu açılan yoldan mağdur olmaması mümkün değildir' ifadelerini kullandı. Siyasetin yargı sopasıyla dizayn edilemeyeceğini vurgulayan Ağıralioğlu, 'Siyasetin terbiye hattını oluşturacak tek şey millet iradesidir' dedi.