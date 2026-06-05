Ağıralioğlu'ndan Enflasyon Değerlendirmesi

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyonuna ilişkin "Oranlar OECD ortalamasının yaklaşık 8 katı, dünya ve AB ortalamasının yaklaşık 9 katı seviyesindedir. Bu tablo, yanlış ekonomi politikalarının, üretim maliyetlerindeki artışın ve tarımda yıllardır çözülemeyen yapısal sorunların sonucudur" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verileri ile ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağıralioğlu, Türkiye'deki fiyat artışlarının uluslararası ortalamaların çok üzerinde olduğuna dikkati çekerek, enflasyonla mücadeleye yönelik partisinin çözüm önerilerini ve hedeflerini sıraladı.

Ağıralioğlu, mayıs ayında yıllık fiyat artışının yüzde 32,6'ya çıktığını, gıda ürünlerindeki artışın ise yüzde 35 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu oranlar, OECD ortalamasının yaklaşık 8 katı, dünya ve Avrupa Birliği ortalamasının ise yaklaşık 9 katı seviyesindedir" bilgisini paylaştı. Ağıralioğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu tablo kader değildir. Bu tablo, yanlış ekonomi politikalarının, üretim maliyetlerindeki artışın ve tarımda yıllardır çözülemeyen yapısal sorunların sonucudur. Peki biz enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Öncelikle enflasyonla mücadeleyi lafla değil, doğru politikalarla yürüteceğiz. Kamu harcamalarında disiplini sağlayacağız. Bütçe açıklarını azaltacağız. Merkez Bankasının temel görevinin fiyat istikrarı olmasını sağlayacağız. Para ve maliye politikalarını uyum içinde yürüteceğiz."

Bizim hedefimiz, enflasyonla yaşamaya alıştırılmış, pahalılığı kader sayan bir Türkiye değildir. Bizim hedefimiz, düşük enflasyonlu, yüksek refahlı, emeğinin karşılığını alan, alın terinin değerini koruyan bir Türkiye'dir. Enflasyonu, maaş artışlarıyla geçici olarak gizlemeye değil, fiyat artışlarını kalıcı olarak durdurmaya talibiz. Vatandaşımızın cebine giren parayı büyütürken, marketteki etiketi de küçülteceğiz."