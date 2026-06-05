Ağıralioğlu'ndan Enflasyon Değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağıralioğlu'ndan Enflasyon Değerlendirmesi

05.06.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yavuz Ağıralioğlu, mayıs enflasyonu OECD ve AB ortalamalarının çok üzerinde olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyonuna ilişkin "Oranlar OECD ortalamasının yaklaşık 8 katı, dünya ve AB ortalamasının yaklaşık 9 katı seviyesindedir. Bu tablo, yanlış ekonomi politikalarının, üretim maliyetlerindeki artışın ve tarımda yıllardır çözülemeyen yapısal sorunların sonucudur" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verileri ile ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağıralioğlu, Türkiye'deki fiyat artışlarının uluslararası ortalamaların çok üzerinde olduğuna dikkati çekerek, enflasyonla mücadeleye yönelik partisinin çözüm önerilerini ve hedeflerini sıraladı.

Ağıralioğlu, mayıs ayında yıllık fiyat artışının yüzde 32,6'ya çıktığını, gıda ürünlerindeki artışın ise yüzde 35 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu oranlar, OECD ortalamasının yaklaşık 8 katı, dünya ve Avrupa Birliği ortalamasının ise yaklaşık 9 katı seviyesindedir" bilgisini paylaştı. Ağıralioğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu tablo kader değildir. Bu tablo, yanlış ekonomi politikalarının, üretim maliyetlerindeki artışın ve tarımda yıllardır çözülemeyen yapısal sorunların sonucudur. Peki biz enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Öncelikle enflasyonla mücadeleyi lafla değil, doğru politikalarla yürüteceğiz. Kamu harcamalarında disiplini sağlayacağız. Bütçe açıklarını azaltacağız. Merkez Bankasının temel görevinin fiyat istikrarı olmasını sağlayacağız. Para ve maliye politikalarını uyum içinde yürüteceğiz."

Bizim hedefimiz, enflasyonla yaşamaya alıştırılmış, pahalılığı kader sayan bir Türkiye değildir. Bizim hedefimiz, düşük enflasyonlu, yüksek refahlı, emeğinin karşılığını alan, alın terinin değerini koruyan bir Türkiye'dir. Enflasyonu, maaş artışlarıyla geçici olarak gizlemeye değil, fiyat artışlarını kalıcı olarak durdurmaya talibiz. Vatandaşımızın cebine giren parayı büyütürken, marketteki etiketi de küçülteceğiz."

Kaynak: ANKA

Yavuz Ağıralioğlu, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağıralioğlu'ndan Enflasyon Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz’a siyasi yasak talepli dava CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
Reha Muhtar’ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu Reha Muhtar'ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda 5 ayrılık birden Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden

15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
15:19
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca
Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
15:13
Görüntü Türkiye’den Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 15:47:20. #7.12#
SON DAKİKA: Ağıralioğlu'ndan Enflasyon Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.