Ağıralioğlu'ndan FETÖ ve Vergi İndirimleri Açıklaması - Son Dakika
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Ağıralioğlu'ndan FETÖ ve Vergi İndirimleri Açıklaması

Ağıralioğlu\'ndan FETÖ ve Vergi İndirimleri Açıklaması
16.07.2026 16:36
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Yavuz Ağıralioğlu, FETÖ ile mücadele ve vergi indirimlerine dair açıklamalarda bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ağıralioğlu, dün "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün 10. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleriyle mücadele etmekten daha mühim olanın FETÖ'cülüğü bitirmek olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, FETÖ'cülüğün "devleti kendine ait görmek, hak ettiğine inandığı mevkileri ele geçirmek uğruna her yolu meşru saymak" olduğunu dile getirdi.

Hükümetin, devlet alacaklarının yapılandırılmasına yönelik uygulamaları doğru yönetemediğini öne süren Ağıralioğlu, borcunu zamanında ödeyen mükelleflere sağlanan vergi indiriminin artırılması ve yükümlülüklerini süresinde yerine getirenlerin ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, bir gazetecinin, Ahbap Derneğine yönelik soruşturmaya ilişkin sorusu üzerine, öncelikle soruşturmanın tamamlanması gerektiğini belirterek, dernekler üzerinden yapılacak suistimallerin, insanların yardım faaliyetlerine ve ihtiyaç sahiplerine şüpheyle yaklaşmasına neden olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yavuz Ağıralioğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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