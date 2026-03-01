Ağıralioğlu'ndan İran'a Destek

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, "Komşumuz İran'ın toprak bütünlüğü ve İran halkının huzuru bizim için esastır. İran'ın geleceğine ancak İran halkı karar verir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik tek taraflı saldırılarını doğru bulmuyor, şiddetle kınıyor ve endişeyle takip ediyoruz. Uluslararası hukuku yok sayan her adım; dünyayı daha güvenli değil, daha kırılgan hale getirir. Kutuplaşmayı derinleştirir, husumeti büyütür. Komşumuz İran'ın toprak bütünlüğü ve İran halkının huzuru bizim için esastır. İran'ın geleceğine ancak İran halkı karar verir" açıklamasında bulundu.