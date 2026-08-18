Ağıralioğlu'ndan YKS Kazananlara Çağrı - Son Dakika
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Ağıralioğlu'ndan YKS Kazananlara Çağrı

Ağıralioğlu\'ndan YKS Kazananlara Çağrı
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Yavuz Ağıralioğlu, YKS sonuçlarının ardından üniversite kazanan gençlere okuyup öğrenme çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, "Üniversiteyi kazanan evlatlarımız, okuyun, öğrenin, üretin ve memleketinize sahip çıkın" çağrısında bulundu.

Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yeni bir yolculuk başlıyor. Emek veren, çalışan ve hayal ettiği neticeye ulaşan bütün gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Unutmayın, bu ülke sizin ülkeniz, bu gelecek sizin geleceğinizdir. Üniversiteyi kazanan evlatlarımız, okuyun, öğrenin, üretin ve memleketinize sahip çıkın.

İstediği sonucu alamayan genç kardeşlerim ise sakın ümitsizliğe kapılmasın. Bir sınavın sonucu, ne kabiliyetinizin ne de hayatınızın hükmüdür. Allah bütün evlatlarımızın emeklerini bereketlendirsin."

Kaynak: ANKA

Yavuz Ağıralioğlu, Güncel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağıralioğlu'ndan YKS Kazananlara Çağrı - Son Dakika

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