Ağıralioğlu: Yeni Siyasi Merkez Olacağız

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, " Türkiye'nin siyasi merkezi olmaya çalışıyoruz, böyle sağ merkez değil, normal bir kimliğimiz var. Ay yıldızlı al bayrağı, kendi bayrağı bilen, aidiyetin, referansın, mensubiyetin ne olursa olsun, güçlü bir geleceğe, zengin, mutlu bir memleket idealine 'ben milletime borçluyum' diyen, neye ait olduğunun değil, gelecekte ne yapacağımızın önemli olduğu bir yönetim merkezine dönüşmeye çalışıyoruz. Her kesimin oyuna talibiz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin siyasi merkezi olmaya çalışıyoruz; böyle sağ merkez değil, normal bir kimliğimiz var. Ay yıldızlı al bayrağı, kendi bayrağı bilen; aidiyetin, referansın, mensubiyetin ne olursa olsun, güçlü bir geleceğe, zengin, mutlu bir memleket idealine 'ben milletime borçluyum' diyen, neye ait olduğunun değil, gelecekte ne yapacağımızın önemli olduğu bir yönetim merkezine dönüşmeye çalışıyoruz. Her kesimin oyuna talibiz. Türkiye'de oy çeşitliliği bu kadar farklı yerden olabilen, merkezi mıknatıslanmasını yapabilen bir partiye dönüşüyoruz, her taraftan oy alıyoruz."