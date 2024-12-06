AGİT'in Yeni Genel Sekreteri Sinirlioğlu'ndan Açıklama

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, ilk açıklamasında 57 üye ülkenin vardığı anlaşmanın, kendisi ve Teşkilatın diğer 3 kurumunun başına seçilen isimlere duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

Yeni AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu, Malta'daki 31'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sinirlioğlu, AGİT Genel Sekreterliği görevinin büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu belirterek, "Sizin liderliğinizde (Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg) 57 üye ülkenin anlaşmaya varması, sadece bir örgüt olarak AGİT'e olan inançlarını değil aynı zamanda bana ve üç kurumun başkanlarına olan güvenlerini de göstermektedir." dedi.

Kendisine gösterilen bu güveni yeni görevinde büyük bir sorumluluk anlayışıyla ele alacağını kaydeden Sinirlioğlu, üstlendiği görevin kolay olmadığını, Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere AGİT bölgesinin tamamında ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunulduğunu, üstüne düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu vurguladı.

"AGİT'in katılımcı devletlerin ihtiyaçlarına cevap vermeye hazır kalmasını sağlamaya kararlıyım"

Sinirlioğlu, ilk önceliğinin AGİT'in çalışmalarına dahil olmak ve Teşkilatın bütün kurumlarında özveriyle çalışan personeli tanımak olduğunu ifade etti.

Organizasyonun yönetimi ve yürüttüğü operasyonlarla ilgileneceğini dile getiren Sinirlioğlu, "AGİT'in gelişen güvenlik ortamına ve katılımcı devletlerin ihtiyaçlarına cevap vermeye hazır ve çevik kalmasını sağlamaya kararlıyım." diye konuştu.

Sinirlioğlu, "Genel Sekreter olarak üstlendiğim rol, katılımcı devletler arasında bir köprü ve kolaylaştırıcı olarak hareket etmeme, AGİT'in önündeki derin zorluklara ve gerçek fırsatlara uzlaşı ve çözümler getirmeme olanak sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Örgütü ileriye taşımak ve AGİT'in güvenlik alanındaki etkisini derinleştirmek için yoğun şekilde çalışacağını vurgulayan Sinirlioğlu, zorlu bir süreçte AGİT'in genel sekreterliği görevini sürdüren selefi Helga Maria Schmid'e de çabalarından ötürü teşekkür etti.

"57 devletin taraf olduğu bir teşkilatın genel sekreteri olarak seçildim"

Sinirlioğlu, ayrıca Ukrayna'daki savaş nedeniyle tutuklu bulunan 3 AGİT personelinin de serbest bırakılması için elinden geleni yapacağının altını çizdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sinirlioğlu, Polonya'nın, Rusya'nın AGİT'ten çıkarılmasına ilişkin bir teklif yaptığıyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "57 devletin taraf olduğu bir teşkilatın genel sekreteri olarak seçildim ve katılımcı ülkelerin sayısı ile ilgili bir söz ifade etme görevim yok." ifadesini kullandı.

Sinirlioğlu, AGİT'in kapsamlı güvenlikle ilgili bir teşkilat olduğunu hatırlatarak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın taraflarının görüşmelere başlamaları halinde AGİT olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin başka bir soru üzerine Sinirlioğlu, "Ben aslında bekleyip görmek durumundayım. Daimi konseyde çalışma ortamı nasıl olacak? Tabii ki katılımcı devletlerin arasında nasıl bir çalışma ortamı olacak? Bunu bekleyip görmem gerekiyor. Onlar için iyi bir kolaylaştırıcı olacağımı düşünüyorum. Fikir birliğine varmaları için onların da yardımıyla elimden geleni yapacağım. Onlar, bir şey yapmazsa mümkün olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.