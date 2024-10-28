Ağız Gargarası ve Hipertansiyon İlişkisi

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Ağız sağlığı ve cerrahi müdahalelerden sonra sıklıkla kullanılan ağız gargaralarının düzenli ve uzun süreli kullanımının hipertansiyonu artırabileceği belirtildi.

Periodontist Dr. Çağdaş Çağlar Laçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağız bakımının aksatılmasının kalp sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olabileceğini söyledi.

Laçin, gargaraların doğru kullanıldığında ciddi ve etkili sonuçlar verdiğine dikkati çekerek, 2023 yılında yayınlanan bir çalışmanın bazı gargaraların uzun süreli kullanımının olumsuz etkilerini ortaya koyduğunu, aslında bundan önce de benzer sonuçlar gösteren çalışmaların olduğunu belirtti.

Dr. Laçin, bazı gargaraların uzun yıllar düzenli kullanılması durumunda hipertansiyon üzerinde olumsuz etkileri olabildiğini, özellikle 40-60 yaş arasındaki bireylerde bu etkilerin daha belirgin hale geldiğini vurgulayarak, "Basit ya da başlangıç seviyesinde bir tansiyon durumu varsa buna 'non-dipper tansiyon' diyorlar. Yani düşük seviyeli bir hipertansiyon. Bu gargaraların düzenli kullanımıyla bu düşük seviyeli hipertansiyonun yükseldiği görülüyor." diye konuştu.

Gargaraların düzenli kullanımının ağızdaki bazı bakterilerin azalmasına neden olduğunu, bunların nitrik oksit adı verilen bir bileşiği salgıladığını anlatan Laçin, bunun tansiyonu düzenlediğini söyledi.

Dr. Laçin, "Bu bakteriler nitrik oksit salgılar ve bu bileşik kana karışarak damarların genişlemesini sağlar, tansiyonu düzenler. Ancak bu bakteriler ciddi oranda azaldığında, nitrik oksit miktarı da düşer ve bu durum hipertansiyonun yükselmesine yol açar." bilgisini verdi.

Bu yüzden ağız gargaralarının doktor kontrolü dışında düzenli kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Laçin, ağız bakımının kalp sağlığı üzerinde de önemli etkilerinin olduğunu bildirdi.

Ağız bakımının yapılmaması kalbi etkiliyor

Kalp hastalarında ağız bakımının aksatılmasının bakterilerin kan yoluyla kalpte birikmesine yol açabileceğine işaret eden Laçin, "Özellikle diş eti kanaması olan bireylerde ya da kalp hastalığı olanlarda ağız bakımı aksadığında bakterilerin kan yoluyla kalpte birikinti yaptığı, 'aterom plağı' dediğimiz kalbe giden damarlarda bazı plak birikintilerine neden olduğu ve bu plakların içinde ağız bakterilerinin de yer aldığı biliniyor." dedi.

Dr. Laçin, ağız bakımının sadece diş fırçalamayla sınırlı kalmaması gerektiğini, bununla birlikte arayüz bakımı için diş ipi, arayüz fırçası ile ağız duşu gibi yardımcı ürünlerin kullanılması gerektiğini bildirdi.

Bu konuda önerilerini sıralayan Laçin, "Doğru teknik ve doğru fırça seçimiyle diş fırçalama, arayüz temizliği ve yüzeylerin mekanik olarak temizlenmesi ağız sağlığını koruma açısından yüksek oranda etkili." değerlendirmesinde bulundu.