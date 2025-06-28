Ağız ve Diş Sağlığında Bilim Söyleşisi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Mersin Üniversitesi (MEÜ) işbirliğinde "Ağız ve Diş Sağlığında Bilimin Söyledikleri" başlıklı söyleşi düzenlendi.

YÖK Bilim İletişimi Ofisince ülke genelinde üniversitelerde başlatılan "Bilim Kafe" etkinliği, Mersin Marina'da gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü MEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Seçkin Aksu'nun yaptığı söyleşide, Dekan Prof. Dr. Fethi Atıl katılımcıları, ağız bakımında doğru bilinen yanlışlar, fırça ve macun seçimi, diş ipi kullanımı ve ağız kokusu ile baş etme yolları hakkında bilgilendirdi.

Atıl, söyleşinin ardından AA muhabirine, etkinlikte halk ve bilim insanları arasındaki köprüyü güçlendirecek bir ortam oluşturmak istediklerini söyledi.

Katılımcılara toplumda doğru bilinen yanlışları anlatma fırsatı bulduğunu belirten Atıl, "Bu tip platformlar sayesinde halkımıza normalde iletemediğimiz doğru bilgileri iletebiliriz diye düşünüyorum. Bu yüzden çok önemli bir fırsat." dedi.

Programa, MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.