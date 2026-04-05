İzmir\'de oğlundan sonra anne de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

05.04.2026 12:35
İzmir Gaziemir'de 73 yaşındaki Behice Yılmaz, oğlunu kalp krizi nedeniyle kaybetmesinin ardından yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde önceki gün oğlunu kalp krizi nedeniyle kaybeden kadın, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Behice Yılmaz (73) 3 Nisan'da Irmak Mahallesi'ndeki evlerinde uyandırmak için odasına gittiği oğlu Sedat Yılmaz'ı yatağında hareketsiz halde buldu.

Yılmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE, OĞLUNUN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN EVİNDE FENALAŞTI

İncelemelerde Sedat Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından üzüntü ve stres nedeniyle dün evinde fenalaşan kadın, ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Behice Yılmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Her ikisine de Allah rahmet eylesin inşaallah. 26 0 Yanıtla
  • mehmet Hancıoğlu mehmet Hancıoğlu:
    mekanları cennet olsun 20 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
