Ağlayan Gelin Çiçekleri Görsel Şölen Sunuyor

Ağlayan gelinlerden görsel şölen

15 günlük açan bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin TL

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesindeki yüksek rakımlı dağlık kesimlerde açan, halk arasında "Ağlayan Gelin", "Kerbela Çiçeği", "Hüzün Çiçeği", "Şah Tuğu" ve "Dağ Lalesi" olarak adlandırılan baharın müjdecisi ters laleler ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

Sason ilçesindeki 2 bin 820 rakımlı Mereto Dağının eteklerinde bulunan ve Osmanlı sultanlarından Yavuz Sultan Selim'in 1514 yılındaki Çaldıran Seferi sırasında konakladığı Sultan Yaylası başta olmak üzere Helkıs ve Singıtur Dağı zirveleri ile Şilek Yaylası ve Kaşyayla'da açan ters laleler, doğa severlerden yoğun ilgi görüyor. Doğa severler, sabahın ilk ışıklarıyla yaklaşık bir saatlik zorlu parkurun ardından ulaştıkları ters laleleri görünce hayranlıklarını gizleyemedi.

Doğa fotoğrafçısı Sabahattin Atalay, ters lalelerin fotoğrafını çekmek için zorlu bir yolculuğu göze aldıklarını söyledi. Amatör fotoğrafçılarla birlikte geldikleri Şilek Yaylasında bu yıl da ters lalelerin fotoğrafını çekmenin sevincini yaşadığını belirten Atalay, "1 saatlik araç yolculuğunun ardından 1 saat de gerçekleştirilen zorlu yürüyüşün ardından ulaştık. Şuan ters lalelerin açma zamanıdır, 15 güne kadar tam olarak açmış olacaklar. İlçemizde burası gibi birkaç yer var ama burası Şilek Yaylasının ulaşımı kolay olduğu için buraya geldik. Tüm ziyaretçileri burayı görmeye bekliyoruz. Bu manzara başka yerde yok. Endemik bir bitkidir her yerde yetişmiyor. Bu bitkinin yetiştiği ender yerlerden biri de Sason ilçesidir" dedi.

Koparmanın cezası 244 bin TL

Bitkiyi koparmanın cezasının da olduğunu belirten Atalay, "Bitki koruma altında olan bir bitkidir. Çiçeği koparmanın cezası 244 bin TL'dir" ifadelerini kullandı.

7 yıldır Sason'da görev yaptığını belirten doğa severlerden öğretmen Cihan Sever, şelaleleriyle, doğasıyla Sason'un coğrafyasına olan hayranlığını dile getirdi. Ters lalelerin büyüleyici olduğunun altını çizen Sever, "Sason Güneydoğu'da, Batman'ın ilçeleri arasında yeşilliği ile dikkat çeken bir ilçemiz. Bugün güne doğa yürüyüşüyle başladık. Sonra da ters laleleri görmek için Şilek Yaylasına geldik. Yılda genellikle 15 gün kadar açık kalıyorlar. Bunların diğer bir ismi de ağlayan gelindir. Nedeni ise içlerindeki çiçeklerin su toplamasıdır. O sular da gözyaşı gibi damlamaktadır. Bu coğrafyada Sason Yücebağ beldesi ve diğer bazı yerlerde de yetişmektedir. Ayrıca bu ilçe sadece ters lalesiyle değil, kar tünelleriyle de farklı özellikleriyle de dikkat çekmektedir. Tüm doğa severleri bekliyoruz" diye konuştu.