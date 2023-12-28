15:04 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Irak'taki operasyon bölgemiz zorluğu kullanarak teröristler ülkemize girdi•
14:39 • •
14:23 • •
Ağrı beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
AĞRI - Kışın en belirgin şekilde hissedildiği Ağrı'da oluşan kış manzarası, ortaya göz kamaştıran kartpostallık görüntüler çıkardı.
Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı'da şehir merkezi ve köylerde kar yığınları seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor.
Günlük yaşamı zorlaştırmasına rağmen güneşle beraber parlayan karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar doğayla buluşurken, karın eşsiz güzelliği dron ile havadan görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Ağrı beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Son Dakika