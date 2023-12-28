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Ağrı beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Son Dakika
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Ağrı beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Kışın en belirgin şekilde hissedildiği Ağrı'da oluşan kış manzarası, ortaya göz kamaştıran kartpostallık görüntüler çıkardı. Şehir merkezi ve köylerde kar yığınları seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor. Güneşle beraber parlayan karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar doğayla buluşurken, karın eşsiz güzelliği dron ile havadan görüntülendi.

Ağrı beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
28.12.2023 - 14:20,
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Ağrı beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

AĞRI - Kışın en belirgin şekilde hissedildiği Ağrı'da oluşan kış manzarası, ortaya göz kamaştıran kartpostallık görüntüler çıkardı.

Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı'da şehir merkezi ve köylerde kar yığınları seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor.

Günlük yaşamı zorlaştırmasına rağmen güneşle beraber parlayan karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar doğayla buluşurken, karın eşsiz güzelliği dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ağrı beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Son Dakika
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