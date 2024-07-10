Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindekiler şehitliği ziyaret etti - Son Dakika
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Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindekiler şehitliği ziyaret etti

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve beraberindekiler, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında şehitliği ziyaret etti. Başsavcı Çalış, şehit babası Fuat Aslan, denetimli serbestlik personeli ve yükümlülerle kentteki şehitliği de ziyaret edip dua okudu. Ayrıca, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Özgül tarafından yükümlülere ve personellere seminer verildi.

10.07.2024 14:36
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Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve beraberindekiler, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında şehitliği ziyaret etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Çalış, 2 yıl önce Bursa'da personel servis aracına yapılan terör saldırısı sonucu şehit olan infaz ve koruma memuru Cengiz Yiğit'in Hamur ilçesindeki babaevini ziyaret etti.

Başsavcı Çalış, denetimli serbestlikten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Semih Akbaş, şehit babası Fuat Aslan, denetimli serbestlik personeli ve yükümlülerle kentteki şehitliği de ziyaret edip dua okudu.

Programlar kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve yükümlüler ise il merkezinde bulunan şehitlikte bakım onarım ve çevre temizliği yaptı.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Özgül tarafından yükümlülere ve personellere seminer verildi.

Kaynak: AA

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