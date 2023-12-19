 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ağrı'da 117 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da 117 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 117 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 adreste ve arazide 109'u Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 117 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 3 kişiyi yakaladı. Bu kişilere 1 milyon 714 bin lira para cezası uygulandı.

Ağrı\'da 117 düzensiz göçmen yakalandı
19.12.2023 - 16:01,
Abone Ol

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 117 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 adreste ve arazide 109'u Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 117 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 3 kişiyi yakaladı.

Bu kişilere 1 milyon 714 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Doğubeyazıt, Afganistan, Pakistan, Ağrı, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da 117 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


15:34
Bakan Tekin'e TBMM'deki 'tarikat' çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26
Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:51
Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
14:42
Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27
DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak

Son Dakika
15:34 Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26 Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22 Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:51 Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27 DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 16:13:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da 117 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement