Ağrı'da 515 gram sentetik uyuşturucu ve 13 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da 515 gram sentetik uyuşturucu ve 13 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda şüpheli hareketler sergileyen bir kişi durduruldu. Yapılan aramalarda, şüphelinin üstünde ve eşyalarında 515 gram sentetik uyuşturucu ile bir çekicide 13 bin 180 uyuşturucu hap bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.

12.06.2024 14:03
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 515 gram sentetik uyuşturucu ile 13 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü personeli, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üstünde ve eşyalarında yapılan aramada, poşetlere sarılmış paketlerin içerisinde 515 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük sahası içerisinde bir çekicide yapılan aramada da poşetlere sarılmış şekilde 13 bin 180 uyuşturucu hap bulundu.

İki olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı'da 515 gram sentetik uyuşturucu ve 13 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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