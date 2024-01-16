 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ağrı'da 61 yaşındaki adam buzlu nehirde balık avlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da 61 yaşındaki adam buzlu nehirde balık avlıyor

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Halis Günay, Murat Nehri'nde buz parçaları arasında balık avlayarak geçimini sağlıyor. Günay, çocukluğundan beri balıkçılık yaptığını ve 50 yıldır bu şekilde geçimini sağladığını belirtiyor. Zorlu hava koşullarına rağmen Günay, dondurucu soğukta suya inerek balık avlıyor ve yakaladığı balıkları satıyor.

Ağrı\'da 61 yaşındaki adam buzlu nehirde balık avlıyor
16.01.2024 - 11:55,
Abone Ol

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Halis Günay, şu sıralar yüzeyi kısmen donan Murat Nehri'nde akan buz parçaları arasında balık avlayarak geçimini sağlıyor.

İl merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Hamur ilçesinde yaşayan Günay, Murat Nehri'nde çocukken ağabeyi ve amcasının yanında öğrendiği avcılığı, ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

Kışın zorlu geçtiği bölgede sabahın erken saatlerinde arkadaşlarıyla nehrin kenarına gelen Günay, dondurucu soğukların etkisiyle kısmen donan ve yüzeyinde buz parçaları akan nehirde balık avlamak için bazı ön hazırlıklar yapıyor.

Araçların iç lastiklerinin üzerine tahta bağlayıp kendi imkanıyla yaptığı sala tulum giyip çıkan Günay, balık avlamak için buz gibi akan suya zaman zaman iniyor.

Serpme ağıyla dondurucu soğukta suda "ekmek" mücadelesi veren Günay, ağına takılan balıklarla mutlu oluyor.

Gün boyu yakaladığı balıkları çuvala doldurup ilçe merkezinde müşterilerine satan Günay, 50 yıldır geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

Halis Günay, AA muhabirine, 61 yaşında olduğunu ve çocukluğundan bu yana balıkçılık yaptığını söyledi.

Balık avlarken zaman zaman kaş ve kirpiklerinin donduğunu ifade eden Günay, "Yaz ve kış mevsimlerinde bu nehirde balık avlıyoruz. Balığı yol kenarında veya ilçe merkezinde satarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. 7 kız çocuğum var, hepsi evlendi. 2 çocuğum da burada, biri okuyor, biri de memurluk yapıyor. Bugüne kadar geçimimizi balık avlayarak sağladık." diye konuştu.

"50 yıldır balıkçılık yapıyorum ama artık yaşlandım"

Devletin desteğiyle çocuklarını okuttuğunu anlatan Günay, sıfırın altında 15-20 derecede balık tuttuklarını ve hava şartlarının kendilerini çok zorladığını dile getirdi.

Ömrünün balıkçılıkla geçtiğini ve artık yaşlandığını söyleyen Günay, şöyle konuştu:

"Nehrin yüzeyinde buz akıyor. Sabahtan beri suyun içindeyim. Av yasaklarında balık tutmuyoruz. Şubat ayına kadar balık avlıyoruz, sonrası yasak zaten. Kamyon lastiklerinin içerisinde bulunan şambrele hava vuruyoruz, tahta bağlayıp üzerine çıkarak balık avlıyoruz. Akan su olduğu için kayık kullanamıyoruz. 50 yıldır balıkçılık yapıyorum ama artık yaşlandım. Çocukken ağabeyim ve amcamla balığa gidiyorduk. Onların mesleğini biz aldık."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Murat Nehri, Balıkçılık, Ağrı, Yaşam, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da 61 yaşındaki adam buzlu nehirde balık avlıyor - Son Dakika


12:25
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
12:00
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:53
9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:52
Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:44
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36
27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34
Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:33
Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu

Son Dakika
12:25 Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
11:33 Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu
12:00 Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:52 Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:53 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:44 MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34 Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:22 Dolar/TL 30,1020 seviyesinden işlem görüyor
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 12:56:49. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da 61 yaşındaki adam buzlu nehirde balık avlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement