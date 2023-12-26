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Ağrı'da dondurucu soğuklar: Araçlar battaniye ile korundu - Son Dakika
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Ağrı'da dondurucu soğuklar: Araçlar battaniye ile korundu

Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniye ile sararak korumaya çalıştı. Kış mevsiminin en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte don olayları yaşandı. Evlerin çatılarında ve balkonlarda buz sarkıtları oluştu.

Ağrı\'da dondurucu soğuklar: Araçlar battaniye ile korundu
26.12.2023 - 22:49,
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Ağrı buz kesti, araçlar battaniye ile korundu

AĞRI - Ağrı'da dondurucu soğukların etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar araçlarını battaniyeye sarak korumaya çalıştı.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle beraber sabah saatlerinde don meydana geldi. Evlerin çatılarında, pencere ve balkon boyunu aşan buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar ise araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı

Kaynak: İHA
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