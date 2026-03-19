Ağrı'da Bayram Güvenliği İçin 4.700 Görevli

19.03.2026 15:21
Ağrı Valisi Bozkurt, Ramazan Bayramı'nda güvenlik için 4.700'den fazla personelin görev yapacağını belirtti.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ramazan Bayramı tatilinin huzur ve güven içinde geçmesi için kentte 4 bin 700'den fazla polis ve jandarma personelinin görev yapacağını söyledi.

Vali Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ile Ağrı-Doğubayazıt kara yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Trafik denetimi yapan ekiplerin çalışmalarına katılarak sürücü ve vatandaşların bayramını kutlayan Vali Bozkurt, sürücülere seyahat ederken kurallara uymaları noktasında uyarılarda bulundu.

Vali Bozkurt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın Türkiye ve İslam alemine güven, huzur ve bereketler getirmesi temennisinde bulundu.

Bayramda trafik yoğunluğunun arttığını belirten Bozkurt, "Biz bu noktada özellikle sürücülerimizin, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, yollarda emniyetle seyir ederken en başta emniyet kemerlerini her daim takmalarını, yorgun ve uykusuz bir şekilde direksiyon başına geçmemelerini önemle hatırlatmak istiyoruz. Amacımız bayramlar hüzne dönüşmesin, mutluluklar, sevinçler kedere dönüşmesin." diye konuştu.

Bozkurt, tüm kurumlarla bayram tedbirleri kapsamında bir dizi çalışmalar başlattıklarını ve önceki yıllarda özellikle riskli olan, trafik kazalarının artış gösterdiği noktalarda bu sene önleyici faaliyetleri artıracaklarını anlattı.

Bu denetimlerde önceliklerinin vatandaşları bilgilendirmek ve sürücülere rehberlik etmek olduğunu dile getiren Bozkurt, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri amacıyla Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda ilimizde gerek bayram, gerekse asayiş tedbirleri noktasında önemli çalışmaları yürütüyoruz, yürütmekteyiz. Bu kapsamda 1800'den fazla emniyet, 2 bin 900'den fazla jandarma personelimizle toplamda 4 binden fazla kolluk görevlimizle sahada olacağız. Bunun yanında 105 trafik ekibimiz, 165 asayiş aracımızla, ekiplerimizle teyakkuzda olacak, 73 dron ile gereken noktalarda havadan gözlem yapacağız."

Vali Bozkurt, jandarma ve polis ekiplerinin bayramını kutladı, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
CHP’de bayramlaşma programı belli oldu CHP'de bayramlaşma programı belli oldu
ABD-İsrail saldırılarında Tahran’daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü
ABD’li Senatör Trump’a savaşı bitirme taktiği verdi ABD'li Senatör Trump'a savaşı bitirme taktiği verdi
İran vanaları kapattı, Irak’a gaz sevkiyatı tamamen durdu İran vanaları kapattı, Irak'a gaz sevkiyatı tamamen durdu

15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:34
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
13:29
İstanbul’a 3 uyarı birden Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
İstanbul'a 3 uyarı birden! Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
12:01
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
