Ağrı'da Besiciler Kışla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Ağrı'da Besiciler Kışla Mücadele Ediyor

Taşlıçay'daki besiciler, kışın zorlu koşullarında hayvanlarına ot, saman ve yem veriyor.

03.12.2024 11:16
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı köylerde zorlu kış mesaisine başlayan besiciler, hayvanlarını araziye serdikleri otlarla doyuruyor.

Kentin en önemli geçim kaynağı olan hayvancılıkla uğraşan Dilekyazı ve Kumluca köylerindeki besiciler, yaz aylarında binlerce küçükbaş hayvanlarını yüksek rakımlı yaylalara götürüyor.

Sonbaharda evlerine dönen besiciler, bölgede son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havayla birlikte ilkbahara kadar devam edecek zorlu mesailerine başladı.

Hayvanlarının bakımını en iyi şekilde yapmak için yoğun uğraş veren besiciler, yaz aylarında arazilerini biçip üst üste yığdıkları otları sırtlarında taşıyarak karın üzerine seriyor.

Her gün sabahın erken saatleri ve öğleden sonra karlı bölgede ot ve samanı hazırlayan besiciler, daha sonra da hayvanlarını buraya getirerek besliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği bölgede soğuk havada saatlerce başında bekledikleri hayvanlarını besleyen çiftçiler, akşama doğru da ahırlara götürüyor.

Besicilerden Nihat Taşdemir, AA muhabirine, kış sezonunun başladığını ve yaza kadar hayvanlara ot, saman ve yem vereceklerini söyledi.

Hava koşulları ne kadar zor olsa da kış aylarında aynı çalışmayı yaptıklarını belirten Taşdemir, "Her işin bir zorluğu var, bu bizim mesleğimiz, alışmışız. Hava çok kötü olduğundan ahırda ot veriyoruz ama genelde dışarıda besliyoruz. İçeride de arpa ve saman veriyoruz." diye konuştu.

Abdurrahman Altan, bu sene ot ve samanın fazla olduğunu ancak sonbahar yağmurlarından olumsuz etkilendiğini anlattı.

Bu sene kış mesailerinin erken başladığını anlatan Altan, 5-6 ay böyle çalışacaklarını, amaçlarının hayvanlara en iyi şekilde bakmak olduğunu söyledi.

"5-6 ay karın altında kalıyoruz"

İsmail Altan, eskisi kadar zor olmasa da yine de kışın zor geçtiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"5-6 ay karın altında kalıyoruz. Çiftçilik zordur, kolay değildir. 2-3 ay değil, 5 ay. Sabah kalkıyoruz hayvanın otunu ve samanını veriyoruz. Öğleden sonra da aynı şeyi yapıyoruz. Kar fazla olduğunda ezip üzerine otu seriyoruz. Havaların kötü olduğu günler için de ot ve samanımızın bir kısmını evin önüne yığdık."

Cüneyt Özer de küçükbaş hayvana bakmanın daha zor olduğunu anlattı.

Mevsimin hayvancılık üzerindeki etkilerine değinen Özer, şunları kaydetti:

"Bu mevsimde hayvanların doğumu başlıyor. Doğum esnasında çok fazla yem ve arpa veriyoruz. Bu yüzden daha zor oluyor. Büyükbaş hayvan yetiştirmek bu mevsimde daha kolay oluyor. Köyün dışında merada hayvanlara ot veriyoruz. Hem karlı hem de daha temiz. Koyunlar daha iyi ot yiyor. Karın üzeri daha güzel oluyor."

Kaynak: AA

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