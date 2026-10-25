Ağrı'da beton mikseri iki kişiye çarptı, yaralılardan biri kurtarılamadı

Ağrı'da beton mikseri iki kişiye çarptı, yaralılardan biri kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da Fatih Mahallesi Kanuni Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye beton mikseri çarptı. Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti; durumu ağır olan diğerinin tedavisi sürüyor, sürücü gözaltına alındı.
Ağrı'da beton mikserinin çarptığı iki kişiden biri hayatını kaybetti.
M.Z. idaresindeki 06 EAZ 283 plakalı mikser kamyonu, Fatih Mahallesi Kanuni Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan F.K. ile İ.A.'ya çarptı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadınlardan F.K. hayatını kaybetti. Durumu ağır olan İ.A.'nın tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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