Ağrı'da beton mikseri iki kişiye çarptı, yaralılardan biri kurtarılamadı

Ağrı'da beton mikserinin çarptığı iki kişiden biri hayatını kaybetti.

M.Z. idaresindeki 06 EAZ 283 plakalı mikser kamyonu, Fatih Mahallesi Kanuni Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan F.K. ile İ.A.'ya çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadınlardan F.K. hayatını kaybetti. Durumu ağır olan İ.A.'nın tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.