Ağrı'da Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği Başladı - Son Dakika
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Ağrı'da Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği Başladı

Ağrı\'da Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği Başladı

Ağrı'da üç gün sürecek bilimsel ve çeşitli etkinliklerin içerisinde bulunduğu 'Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği' Valilik himayesinde başladı. Şenlik, robotik kodlamadan teknolojiye, matematikten el sanatlarına kadar birçok alanda atölyeler ve projelerle dolu olacak.

28.05.2024 20:21
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Ağrı'da üç gün sürecek bilimsel ve çeşitli etkinliklerin içerisinde bulunduğu "Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" başladı.

Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce robotik kodlamadan teknolojiye, matematikten el sanatlarına kadar üç gün boyunca devam edecek bilim şenliği, Abide Meydanı'ndan Millet Bahçesi'ne kadar yapılan yürüyüşle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Mustafa Koç, öğrencilerin birbirinden başarılı işlere imza attığını söyledi.

Şenliğin dolu dolu geçtiğini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın merakı, hayali, düşüncesi ve emeği olan her alanda robotik kodlamadan teknolojiye, matematikten el sanatlarına gerçekleştirdikleri atölyeler ve projeleri hem kendilerinin mutlu olabilmesi hem de onlara emek veren öğretmenleri, aileleri ve büyüklerinin onları görüp onlarla gurur duyması için Ağrılı hemşehirlerimizle buluşturacağız inşallah."

Vali Koç ile beraberindeki eşi Neslihan Gül Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve il protokolü şenlikteki stantları gezerek öğrencilerin yaptığı bilimsel çalışmaları inceledi.

315 bilimsel etkinlik ile çeşitli atölyelerden oluşan bilim şenliği, 30 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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