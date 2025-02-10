Ağrı'da Dondurucu Soğuklar Etkili - Son Dakika
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Ağrı'da Dondurucu Soğuklar Etkili

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Ağrı'da dondurucu soğuklar ağaçları kırağıyla kapladı, araçlar ve nehirler buzla kaplandı.

10.02.2025 09:34
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Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

AĞRI - Ağrı'da dondurucu hava nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve bitkiler kırağı tutarken, evlerin çatılarında metrelerce buz sarkıtları oluştu.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelem Ağrı'da, uzun süredir etkisi devam eden dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyrettiği kentte, araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı. Vatadaşlar soğuklardan korumak için araçlarını battaniye ve brandalarla örterken, kuruması için dışarıya bırakılan kıyafetler buz tuttu.

Kaynak: İHA

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