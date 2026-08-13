Ağrı\'da Geven Balı Hasadı Beklentisi

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip dağlarında üretilen coğrafi işaretli geven balından 357 ton verim bekleniyor.

Zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip kentte, devlet desteğiyle arıcılık her geçen yıl gelişiyor.

Yerli arıcıların yanı sıra Ordu, Giresun gibi illerden gelen birçok gezgin arıcı da bölgede bal üretimi yapıyor.

Vali Önder Bozkurt, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Selahattin Aktaş, Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Kılıç ile Çakıroba köyündeki bal hasadına katıldı.

Vali Bozkurt ve beraberindekiler, coğrafi işaretli geven balı üretimi yapan Cihan Altın'ın arılarının bulunduğu alanda bal hasadı yaptı, arıcılara kovan dağıttı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bozkurt, arının insanoğluna sağlık anlamında birçok faydasının olduğunu söyledi.

Sezonun bereketli geçtiğini belirten Bozkurt, "Cenabıallah Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresi'nde 'Arının insana birçok faydası vardır.' diye bizlere bildiriyor. Bizler de hem bu bilgiler ışığında hem de bu güzel atmosferde arıcılarımızın çalışmalarını yerinde gözlemledik ve bugün bal hasadına eşlik ettik." dedi.

Bozkurt, zengin bitki örtüsüne sahip Ağrı'da üretilen geven balının kaliteli olduğunu anlattı.

Kentte arıcılığın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Müdürümüzden aldığım bilgi çerçevesinde 357 ton bal verimi, bal hasadı bekliyoruz. Ağrı ilimiz özelinde baktığımızda hakikaten bu topraklar çok zengin, çok verimli. Cenabıallah buralara lütfundan bol bol göndermiş. Özellikle geven balı ve bu da boğa dikeni diye bir bitki. Hem geven hem bu bitkiler arıların özellikle temmuz ve ağustos aylarında çok çok sevdiği ve buralarda daha çok arıcılarımızın bir araya geldiği bir alan durumunda."

Bozkurt, il genelinden arıcılık yapmak isteyenlere 4 bin arısız kovan vereceklerini, bunun yarısının İl Özel İdaresi destekleriyle alınacağını, yarısının da meslek lisesi öğrencilerinin ürettiğini aktardı.

Arıcılara kovan dağıtımına başladıklarını ifade eden Bozkurt, "Yaylalarımızın bereketi, Ağrı'mızın çok zengin florası, bitki çeşitliliği, arıcılık ve arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için oldukça müsait durumda. Sözünü etmiş olduğum gibi bizlerin de çalışmalarıyla Ağrı'mızın bu güzel marka değerini ülkemizin dört bir tarafına ulaştırmak istiyoruz." diye konuştu.