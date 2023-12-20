Gürbulak Gümrük Kapısı\'nda 49 Kilo 550 Gram Gümrük Kaçağı Bileklik ve Yüzük Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gümrük kaçağı 49 kilo 550 gram bileklik ve yüzük ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahası içerisinde yapılan kontrollerde gümrük kaçağı 49 kilo 550 gram bileklik ve yüzük ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.