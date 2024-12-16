Ağrı'da İki Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Ağrı'da İki Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ağrı\'da İki Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ağrı'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

16.12.2024 17:47
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Ağrı'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

H.M. idaresindeki 04 AR0 62 plakalı otomobil, Tutak ile Hamur ilçeleri arasında takla attı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan F.M. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kentte meydana gelen başka bir kazada ise B.C'nin kullandığı 25 AED 891 plakalı otomobil, il merkezi hayvan pazarı mevkisinde devrildi.

Yaralanan sürücü aynı hastaneye kaldırıldı, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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