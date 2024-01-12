Ağrı\'da Jandarma Timleri Geçen Yıl 89 Bin Kişiye Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi

Ağrı'da, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, geçen yıl 89 bin 482 kişiye trafik güvenliği eğitimi verdi.

Jandarma timleri, il genelinde 2023 yılı içerisinde çeşitli denetim ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, yıl içerisinde 399 bin 781 araç ve sürücüyü kontrol ederek, 1409 araç ile sürücüyü trafikten men etti. 15 sürücünün sürücü belgesine el koyan ekipler, 4 bin 705 sürücü ve araç sahibine idari para cezası uyguladı.

25 bin 347 sürücü, 42 bin 284 yaya, 16 bin 21 öğrenci ve 5 bin 830 personele trafik güvenliği eğitimi veren ekipler, "Trafik Güvenliği" açısından farkındalık oluşturmak ve olası kazaların önüne geçebilmek adına 2024 yılında da denetim ve eğitim faaliyetlerine devam ediyor.