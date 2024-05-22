Ağrı'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Ağrı\'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Ağrı'da jandarma ekipleri, kentte kaçak kazı yapıldığını tespit ederek 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

22.05.2024 11:45
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Ağrı'da jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladıkları 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin kırsal bölgelerinde devriye faaliyeti yürütürken, kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Suçüstü yakalanan 2 şüphelinin üzerinde ve kazı bölgesinde arama yapan ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 9 fişek, 2 gram uyuşturucu, 1 uyuşturucu içme aparatı, 3 dedektör, 1 yılan kamera ve bağlantı ekranı, 2 manyetik alan taraması için bakır alet, 2 kürek ve 1 kazma ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Jandarma, Ağrı, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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