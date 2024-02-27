Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 950 Paket Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 950 Paket Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ağrı\'da Kaçak Sigara Operasyonu: 950 Paket Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan bir otomobilde 950 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

27.02.2024 15:07  Güncelleme: 15:08
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde durdurulan otomobilde 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Taşlıçay ilçesinde yol kontrol uygulamasında 2 otomobilde yaptığı aramada 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 950 Paket Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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