Ağrı'da Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı

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Ağrı'da "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi

AĞRI - Ağrı Valisi Mustafa Koç, Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesinin başlattığı "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganı altında kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi, kış aylarında azalan kan stoklarını artırmak ve düzenli bağışı teşvik etmek amacıyla "Birbirimize candan bağlıyız" sloganı altında kan bağışı kampanyası başlattı. Kampanyaya destek olmak amacıyla kan bağış kamyonunu ve kan bağış merkezini İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile beraber ziyaret eden Ağrı Valisi Mustafa Koç, burada kan bağışında bulunarak vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Kan bağış merkezinde konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "156 yıllık geçmişiyle hem milletimizin, hem devletimizin hem de dünyadaki mazlum milletlilerin gururu olan Kızılay'ımızdayız. Kan bağışı kampanyasına destek vermek için kan bağışı merkezine geldik. Kızılay sadece kan bağışıyla alakalı değil dünyanın neresinde olursa olsun iyi ve kötü günde her zaman her yerde. Kızılay'ımız kan bağışı toplama konusunda tek yetkili kurum. Kan birgün değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bizler de arkadaşlarımızla beraber destek vermeye geldik" ifadelerine yer verdi.