Ağrı\'da Kar Yolu Kapanan Mezrada Rahatsızlanan Hamile Kadın Paletli Ambulansla Hastaneye Ulaştırıldı

AĞRI'da yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan Melike Akpolat, paletli ambulansla alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Hamur ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Süleyman Kümbet köyüne bağlı Aşağı Yurt mezrasında 9'uncu çocuğuna hamile olan Melike Akpolat rahatsızlandı. Yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yolun açık olduğu Süleyman Kümbet köyüne kara ambulansıyla ulaşan sağlık ekipleri, 4 kilometrelik kapalı olan bölümü ise paletli ambulansla katederek yaklaşık 2 saat sonra mezraya ulaştı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Akpolat, paletli ambulans ile köyde bekleyen kara ambulansına ulaştırıldı. Hamile kadın, 5 saatlik çalışmayla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Melike Akpolat'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Melike Akpolat'ın eşi Selahattin Akpolat, Yolumuz kar ve tipi nedeniyle kapandı. Allah devletten razı olsun. Teşekkür ediyorum. Köyümüz çok uzak. Allah razı olsun, paletli ambulans geldi ve bu şekilde eşimi hastaneye kaldırdılar dedi.