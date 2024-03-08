Ağrı'da başlatılan "Küçük Şefler Büyük Hedefler Projesi" kapsamında kırsaldaki öğrenciler, üniversite mutfağında pizza yapmayı öğreniyor.
Valilik koordinesinde İbrahim Çeçen Üniversitesi, İbrahim Çeçen Vakfı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kırsaldaki öğrenciler için "Küçük Şefler Büyük Hedefler Projesi" hayata geçirildi.
Bu kapsamda üniversitenin yerleşkesindeki İbrahim Çeçen Vakfı Gastronomi Mutfak Sanatları Uygulama Laboratuvarı'nda çeşitli okullardan gelen öğrenciler için program düzenlendi.
Programa katılan Vali Mustafa Koç, öğrencilerle pizza yaparak vakit geçirdi. Pizzalar daha sonra öğrencilere ikram edildi.
Programın devamında Koç, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara çiçek takdim ederek günlerini kutladı.
Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin 10 hafta süreceğini ve her hafta 16 öğrencinin pizza yapımını öğreneceğini söyledi.
"Ben de hayatımda ilk defa pizza yaptım"
Çocukların hem üniversite ortamını gördüğünü hem de pizza yapmayı öğrendikleri için mutlu olduklarını dile getiren Koç, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın eğlenerek hayallerini gerçekleştirebilmeleri, hayal ettiklerini uygulayabilmeleri, hem üniversite ortamını görmeleri hem de öğrenci ağabey ve ablalarıyla tanışabilmeleri beceri ve yeteneklerini geliştirebilmeleri için güzel bir etkinlik oldu. Yavrularımızın hayalindeki pizzaları onlarla yaptık. Öğrencilerimiz çok güzel pizzalar yaptılar. İlk defa hamur açmalarına rağmen gayet profesyonel gibiydiler. Hangi alanda olurlarsa olsunlar ben başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Ben de hayatımda ilk defa pizza yaptım."
Programa, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Doç. Dr. Meral Dinçer katıldı.
Son Dakika › Güncel › Ağrı'da başlatılan 'Küçük Şefler Büyük Hedefler Projesi' ile öğrenciler pizza yapmayı öğreniyor - Son Dakika
Tunceli, Kars ve Ağrı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Tunceli'de Aile Destek Merkezi'nin kadın çalışanları ve kursiyerleri için kahvaltı programı düzenlendi. Kars'ta kamu kurumları stant açarak kadınlara karanfil dağıttı. Ağrı'da ise İshak Paşa Sarayı'nda program yapıldı ve Kadın Destek Uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde, kaçak avcılıkta kullanılan 200 adet kerevit pinteri tespit edildi. Pinterlerden çıkan canlı kerevitler ise Eğirdir Gölü'ne salındı.
Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletle ulaşım ve kadınların sosyal hayattaki yerine dikkat çekilmeye çalışıldı. +1 Mutluluk Kafe personeli Nurcan Söğüt, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen tarafından karşılandı. Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, belediye işbirliğinde düzenlenen programın başarılı olduğunu belirtti ve çift kişi binilebilen tandem bisikleti belediye çalışanı ile kullandıklarını söyledi.
Mersin Şehir Hastanesi bünyesindeki Gebe Okulu'nda eğitimlere katılan kadınlar, Dünya Kadınlar Günü'nü hastane bahçesinde pilates yaparak kutladı. Etkinlikte kadınlar, fizyoterapist eşliğinde hareketler gerçekleştirdi ve müzik eşliğinde eğlendi. Gebe Okulu'nda gebelik öncesinden gebeliğin sonuna kadar eğitimler verildiği belirtildi. Eğitimlerde uzman bir kadro tarafından anne adaylarına destek sağlanıyor ve hedef güçlü, bilinçli anneler ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda Yaman, kadınlarla ses sanatçısı Hilal Coşgun Aslan'ın performansını dinledi. Ayrıca SMA tip 2 hastası Aydem bebek için kurulan standı da ziyaret eden Yaman, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Mervenur Seyit Beşe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, AK Parti iktidarıyla beraber kadının eğitim alanında ve iş hayatında daha aktif olduğunu söyledi. Beşe, kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu inşa edeceğine inandıklarını ve AK Parti'nin kadın haklarına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Ayrıca, AK Parti hükümetiyle kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşviklerin arttığını vurguladı.
Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Merve Öğüt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, son bir yılda 315 kadının öldürüldüğünü ve 248 kadının şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini belirtti. Öğüt, kadınların yaşam hakkının eşit, özgür ve şiddetsiz olana kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, son 2 ayda 125 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini ve 154 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca terör örgütlerine yönelik çalışmalarda 14 şüpheli yakalandığını, organize suç örgütleri ve çetelere yönelik operasyonlarda ise 61 şüphelinin yakalandığını belirtti. Tarihi eser kaçakçılığına karşı da operasyonlar düzenlendiğini ifade eden Doruk, toplamda 68 tarihi eserin ele geçirildiğini söyledi. Ayrıca cinayet, yaralama, hırsızlık gibi asayiş olaylarına yönelik 1106 şüphelinin yakalandığını ve suçların aydınlatılmasında yüzde 87'lik bir başarıya ulaşıldığını aktardı.
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