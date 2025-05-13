Ağrı'da Lise Öğrencilerine Temsili Mahkeme Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı'da Lise Öğrencilerine Temsili Mahkeme Deneyimi

Ağrı'da lise öğrencileri, temsili duruşmalarla adalet deneyimi kazanarak mesleğe hazırlanıyor.

13.05.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da lise öğrencileri, okullarındaki gerçeği aratmayan "temsili mahkeme" ile adalet deneyimi kazanıyor.

İl merkezindeki Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Adalet Bölümü'nde eğitim gören öğrencilerin temelden deneyim kazanması için bir sınıf birebir adliyelerdeki duruşma salonu gibi dizayn edildi.

Derste öğrendikleri teorik bilgileri duruşma salonunda pratiğe dökerek tecrübe kazanan öğrenciler, hakim, savcı, avukat, mübaşir, sanık ve davacı rolleriyle temsili yargılama yapma fırsatı buluyor.

Hazırladıkları senaryoları zaman zaman olay yeri kurgu görüntüleriyle de destekleyen öğrenciler, son sınıfta yapacakları staj öncesi adliyelerdeki duruşma salonunu görmeden okulda deneyim kazanıyor.

Başsavcı Çalış da zaman zaman temsili duruşmaya katılıp öğrencileri izliyor

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de zaman zaman duruşmalara katılıp öğrencilere destek oluyor.

Cumhuriyet Başsavcısı Çalış, AA muhabirine, çocuklarla zaman zaman bir araya gelerek mesleki tanıtım faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi.

Öğrencilere çalışma, disiplin ve iyi insan olmaları noktasında tavsiyelerde bulunan Çalış, şöyle konuştu:

"Çalışan kazanıyor. Hukuk fakültesini kazanamadınız diyelim, Adalet Bakanlığının personeli olarak istihdam edilme imkanınız var. Kurgusal duruşmada mesleğimizi icra eden öğrenciler gayet başarılı bir şekilde hakim, Cumhuriyet savcısı, zabıt katibi, müşteki, sanık ve müdafi vekilleri olarak kurgusal planladıkları metne uygun bir yargılama sergilediler. Gayet başarılıydılar."

"Uygulama yaparak heyecanlarını da yeniyorlar"

İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek de öğrencilerin temsili duruşma salonunda pratik yaparak daha donanımlı hale geldiğini anlattı.

Öğrencilerin okulda tecrübe kazandığını ifade eden Kökrek, "Öğrencilerimiz burada derslerini uygulamalı işliyor. Son sınıfta da Adalet Sarayı ve bünyesindeki kuruluşlarda staj yapıyorlar. Şimdiden kendilerini staja hazırlıyorlar. Öğrencilerimiz temsili duruşma salonunda uygulama yaparak heyecanlarını da yeniyor. Mesleğe olan ilgileri de artıyor." diye konuştu.

Hakim rolünü üstlenen öğrencilerden Semanur Yorulmaz, Başsavcı Çalış'ın temsili duruşmayı izleyip beğenmesinin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet savcısı rolünü oynayan Kardelen Sülün ise savcı olmayı hedeflediğini belirterek, staja başlamadan okulda heyecanlarını yenip özgüven kazandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Kültür Sanat, Mahkeme, Eğitim, Güncel, Hakim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Lise Öğrencilerine Temsili Mahkeme Deneyimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu

18:29
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy’nin Ankara’da vereceği konser iptal edildi
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi
18:15
Trump gelirse Putin de İstanbul’a gelecek
Trump gelirse Putin de İstanbul'a gelecek
17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
16:58
Netanyahu: Gazze’ye tam kapasite saldıracağız
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
07:09
Balık Ayhan hayatını kaybetti
Balık Ayhan hayatını kaybetti
01:39
İstanbul Okmeydanı’nda metrobüste yangın çıktı
İstanbul Okmeydanı'nda metrobüste yangın çıktı
01:04
Mersin’de trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
00:24
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
00:07
Bursa’da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü 3 kişi yaralandı
Bursa'da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü! 3 kişi yaralandı
00:05
Büyük Birlik Partisi’nden PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
Büyük Birlik Partisi'nden PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
23:44
Dev seri sona erdi Tam 19 maç sonra kaybettiler
Dev seri sona erdi! Tam 19 maç sonra kaybettiler
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 19:08:50. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da Lise Öğrencilerine Temsili Mahkeme Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.