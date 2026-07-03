Ağrı'da Motosiklet Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
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Ağrı'da Motosiklet Şampiyonası Heyecanı

Ağrı\'da Motosiklet Şampiyonası Heyecanı
03.07.2026 17:24
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Ağrı'da Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası öncesi akrobasi gösterisi yapıldı; sporcular caddelerde geçiş yaptı.

Ağrı'da yarın başlayacak Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası öncesi sporcular akrobasi gösterisi yaptı, caddeler motosiklet sesleriyle yankılandı.

Ağrı Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Motosiklet Federasyonunca yarın ve pazar günü yapılacak Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası öncesi hazırlıklar tamamlandı.

120 motosiklet ve ATV sporcusunun katılımıyla Cumhuriyet Caddesi'nde program düzenlendi.

Etkinlik kapsamında ulaşıma kapatılan alanda bir sporcunun motosikletiyle yaptığı akrobasi gösterisi vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Heyecan dolu anların yaşandığı gösteride vatandaşlar sporcuyu alkışlayarak destek verdi.

Daha sonra sporcular motosiklet ve ATV araçlarıyla Kağızman Caddesi'nden geçerek TRT Park'a hareket etti.

Vali Önder Bozkurt ile eşi Betül Bozkurt, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve çok sayıda vatandaş gösteriyi izledi.

Vali Bozkurt, burada yaptığı açıklamada, şampiyonanın Ağrı'nın tanıtımı ve bilinirliği açısından önemli olduğunu söyledi.

Birçok şehirden sporcunun kente geldiğini belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Bugün şampiyonanın startını verdik. Çok güzel bir motosiklet şovu izledik, çok heyecanlandık. Böyle bir spor organizasyonunun ilimizde yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Ağrı'nın tarihi ve doğal güzellikleri bu vesileyle bütün kesimlerce izlenmiş, takip edilmiş olacak."

Bozkurt, yarın başlayacak şampiyonaya vatandaşlar için ücretsiz servis imkanı sağlayacaklarını anlattı.

Herkesi şampiyonaya davet eden Bozkurt, "Yarışma yarın TRT Park alanında başlayacak. Pazar günü de Diyadin Kanyonu, Tendürek Dağı ve Ağrı Dağı etaplarında yarışmaya devam edeceğiz. Ödül töreni İshak Paşa Sarayı'nda olacak. Farklı şehirlerden 120'den fazla sporcumuz bugün bizlerle birlikteler." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı'da Motosiklet Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika

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